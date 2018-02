Økonomi byder Brugs-farvel i landsby

Holbøl: Når der, efter al sandsynlighed, åbner en dagligvarebutik hørende til Let-Køb-kæden den 1. april, er det ikke en butik nummer to i Holbøl. Det er som en erstatning for den LokalBrugsen, der ligger på Kelstrupgårdsvej 1, hvor Holbøl og Omegns Brugsforening åbnede butik den 9. februar 1933.

Foreningens formand, John Jørgensen, er ikke meget for at fortælle om detaljerne, men lover nyt sidst på ugen. Ifølge Bov Avis er det en konsekvens af, at LokalBrugsen i Holbøl finder fællesudgifterne til Coop for høje. Samtidig har det også været en offentlig hemmelighed, at Holbøls dagligvarebutik i flere år har kæmpet med at få debet og kredit til at balancere.

Heino Pedersen, der er nuværende uddeler i LokalBrugsen i Holbøl, bekræfter skiftet. Ifølge ham skulle overgangen til Let-Køb-kæden allerede være en realitet og den nye butik være klar pr. 1. april. Planen er, at Heino Pedersen fortsætter som købmænd i Let-Køb-butikken.