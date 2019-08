Økonomi: Udvalg leder efter bedre fordeling af skolepengene

Aabenraa: Da det i oktober sidste år viste sig, at mange af folkeskolerne i Aabenraa Kommune ville slutte året med et underskud, satte politikerne i børn- og uddannelsesudvalget sig for at finde en løsning.

De vil gerne finde en model for fordeling af pengene mellem skolerne, som i højere grad tager hensyn til de skoler, der har store udgifter til inklusion.

På den baggrund har udvalget blandt andet været en tur i Sønderborg, for at se på, hvordan nabokommunen klarer fordelingen af pengene mellem skolerne.

- Det er ikke en spareøvelse, vi er i gang med. Det er et forsøg på at finde en anden måde at fordele pengene på, som i højere grad sigter på inklusion, forklarer Kirsten Nørgård Christensen (V), der er formand for skole- og uddannelsesudvalget.

Hun erkender samtidig, at politikerne endnu ikke har fundet de vises sten på dette område.