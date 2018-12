Økologi hitter: Naturmælk sætter rekord

Og det er vel at mærke sket i et marked, hvor salget af mejeriprodukter er stagneret. Til gengæld vælger flere og flere forbrugere at lægge økologiske varer i kurven, og af dem formår Naturmælk at fastholde sin andel.

Og det er som nævnt ikke kun på omsætningen, mejeriet kan måle succesen. Overtagelsen af Øllingegaard var med til at sende regnskabet i et minus på 2,6 millioner kroner i 2016/2017, så bundlinjen er samlet øget med godt ni millioner kroner. Og det er en reel fremgang, for Leif Friis Jørgensen oplyser, at de landmænd, der leverer mælk til de to mejerier, har fået præcis samme pris for mælken de to regnskabsår.

- Uanset, hvem man vælger at dreje ind til og få en kop kaffe, når man kører på motorvejen, er det i høj grad vores produkter, der sælges, og det er en af de ting, der har været med til udviklingen, forklarer mejeridirektøren og fortæller videre, at hos Circle K sidder der oven i købet et lille Naturmælk-logo på deres kaffeautomater.

Osten skal vækkes

Hvor mejeriet andre år har accepteret et mindre overskud mod til gengæld at give landmændene en højere mælkepris for at hjælpe dem i trange tider, har man denne gang valgt at konsolidere egenkapitalen. For der skal være kræfter til at sætte Naturmælk yderligere på danmarkskortet, og det har Leif Friis Jørgensen en helt klar plan for.

- Jeg har flere gange sagt, at "osten sover", og at vi gerne vil have den del af forretningen til at vokse. De planer har været sat lidt på hold, fordi vi har haft hænderne fulde i forhold til at få Øllingegaard integreret i vores koncept. Men nu har vi resurserne til at give den en skalle dér, forklarer mejeridirektøren.