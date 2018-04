Øko-køer danser to steder i Aabenraa i år

Nr. Hostrup/Barsø: Sidste år måtte aabenraaerne kigge langt efter en gård at besøge i Aabenraa Kommune til den traditionelle økodag.

Efter syv år valgte landmændene Asmussen og Kaczmarek i Nr. Hostrup nemlig at holde en pause fra arrangementet. Men de er tilbage i år, hvor økodagen finder sted på søndag den 15. april.

- Det passede ikke lige sidste år, for det hang ikke sammen for os, men i år er vi 110 procent klar igen. Vi brænder for økodagen, for det er et fedt arrangement med alle de positive mennesker, der kommer på besøg, siger Bo Kaczmarek.

Til den seneste økodag i 2016 var der omkring 4000 besøgende i Nr. Hostrup, og det, der driver de to landmænd til at kaste mange kræfter ind i det krævende arrangement er blandt andet, at der ikke er et surt menneske, som besøger deres gård den dag.

- Mange kommer også hen og siger tak. Samtidig er det også en gratis oplevelse, og der er ikke mange steder, hvor man kan få fire timer til at gå helt gratis. Og så elsker vi jo at formidle budskabet om, hvad det er, vi arbejder med på gården. Der er heller ikke mange, som kender en gård længere, giver Bo Kaczmarek som begrundelse for, at gården i Nr. Hostrup igen åbner dørene.