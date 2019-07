Aabenraa: Hvad vil du gerne have, JydskeVestkysten undersøger?

Aabenraa-redaktionens nye projekt, Aaben by, har været i gang i en måneds tid, og læserne har kvitteret med gode spørgsmål. For to uger siden oprettede vi vores første afstemning om, hvad vi skulle undersøge, og her stemte 866 af jer. Det førte til artiklerne om de frustrerede strand-naboer på Sønderstrand.

Nu er det tid til at spørge dig og andre læsere til råds igen. For hvilket af fem emner skal vi nu tage fat i og lave journalistik om?

Afgiv din stemme via formularen herunder - og stil os meget gerne nye spørgsmål i formularen nederst. Afstemningen slutter tirsdag den 16. juli.