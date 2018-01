Øget fokus på seksuelt misbrugte

Aabenraa Selvhjælp kan se tilbage på et 2017, hvor der har været flere henvendelser fra seksuelt misbrugte.

Aabenraa: Antallet af samtaler med voksne, der lider af senfølger efter seksuelt misbrug i barn- og ungdommen, har været stigende i 2017 hos den selvejende institution Aabenraa Selvhjælpr. Det skyldes dog ikke nødvendigvis, at flere lider af senfølger, men det er lykkedes Aabenraa Selvhjælp at få fat i flere af dem.

- Vi har i 2017 haft øget fokus på, at vi tilbyder samtaler til personer, der døjer med senfølger efter seksuelt misbrug. Det er derfor blevet mere kendt, at der er hjælp at hente hos os på det område, siger Jutta Carstensen, der er leder af Aabenraa Selvhjælp.

- Sidste år har vi haft 20 henvendelser, og det er en del flere, end vi plejer at have, fortsætter hun.

Stigningen skyldes også, at Aabenraa Selvhjælp oplever, at kommunens jobcenter er blevet bedre til at se faresignalerne.

- Sagsbehandlerne på jobcentret er blevet rigtig gode til at henvise til os, når de fornemmer, at der er noget galt, siger Jutta Carstensen.