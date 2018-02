Ø-ost på hylderne i hele Danmark

- Desværre er jeg ved at være én af de yngste. Det er svært at få unge mennesker til.

- Måske kunne nogen få lyst til at bo på øen. Vores største problem er, at det går den forkerte vej med indbyggertallet, siger den 44-årige landmand, der selv hører til blandt de unge på øen:

For Søren Svennesen handler det ikke kun om hans landbrug og de 185 køer, der sørger for den økologiske mælk til Barsø-ostene, men også om, at den lille ø gør sig til, så andre måske får øjnene op for den.

- Vi skal også vise vores berettigelse, så vi bliver ved med at have en færge, og andre kan se, et lille landbrug kan eksistere.

- Det er godt for os at gøre opmærksom på vores lille ø, og at vi også kan producere noget på sådan en lille ø, siger Søren Svennesen, der har taget turen til Føtex i Aabenraa, hvor Barsø-ostene har fået deres egen kølemontre.

Vi er meget afhængige af færgen, som er vores akilleshæl og livsnerve. Det værste, der kunne ske for os, var, at der blev skåret ned på afgangene eller i yderste konsekvens, at den blev sparet helt væk.

Øger kendskabet

Søren Svennesen er opvokset på Barsø, hvor hans forældre også stadig bor. Han er med andre ord indfødt, men han vil gerne, at mange flere vælger at flytte til Barsø, og derfor skal der opmærksomhed til, mener han.

- Han har tænkt rigtigt. Jeg ved ikke, om det direkte kan føre til bosætning, men det er med til at gøre øen kendt. Den første betingelse for, at man flytter til en ø, er, at man kender den. Hvis man kender øen fra Barsø-osten, kan det næste skridt være at besøge den, siger Dorthe Winther, der er formand for Sammenslutningen af Danske Småøer og selv bor på Omø.

- Vi kender det fra Skarø Is, som også sælges mange steder rundt i landet og er blevet et kendt brand. Dét, at man bliver kendt for kvalitet og rigtig gode fødevarer, er godt og er med til at øge kendskabet, tilføjer Dorthe Winther.

Barsø er den første 100 procent økologiske ø i Danmark.