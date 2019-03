OL-bronzevinder kom øverst på podiet i Rødekro

Den lokale cykelhelt, professionelle Alexander Salby måtte nøjes med fjerdepladsen i Meldgaard-løbet i Rødekro, der åbnede årets landevejssæson. Sidste års vinder måtte se sig overhalet af to holdkammerater fra Team ColoQuik.

Nummer to blev en af holdkammeraterne fra det professionelle Team ColoQuick, Frederik Rodenberg Madsen, der var to sekunder efter vinderen.

Von Folsach gav det rekordstore felt i A-klassen baghjul, da han kørte alene over målstregen på Ringvej i tiden 3.09,06 timer for de seks omgange på hver 23 kilometer.

Casper Von Folsach kørte alene over målstregen på Ringvej ud for Hærvejsskolen. To skunder efter kom hans holdkammerat Frederik Rodenberg Madsen. Privatfoto