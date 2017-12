Nyvalgte formænd vil forene fuldtidsarbejde og politiske opgaver

De nye byrådsmedlemmer Karsten Meyer Olesen (S) og Arne Leyh Petersen (DF) vil som udvalgsformænd få et årligt vederlag på 300.000 kroner, men det får i første omgang ingen af de to til at gå ned i arbejdstid.

Aabenraa: Da borgmester Thomas Andresen (V) 25. november - fire dage efter kommunalvalget - kunne fortælle, at nu var kabalen om udvalgsposter i det nye byråd gået op, var det ikke kun politisk indflydelse, der var blevet fordelt. Der fulgte også en økonomisk gevinst med. For de to nyvalgte byrådsmedlemmer, der strøg direkte ind og tog en formandspost, nemlig Socialdemokratiets Karsten Meyer Olesen og Dansk Folkepartis Arne Leyh Petersen, betyder det, at de de kommende fire år vil have en ekstra, årlig indtægt på lige omkring 300.000 kroner. Det giver mulighed for at kunne købe sig fri til det politiske arbejde, men det har ingen af de to i første omgang tænkt sig at gøre. Karsten Meyer Olesen, der har mange års erfaring fra både byråd og amtsråd, mener, han godt kan få de politiske opgaver til at passe ind i forhold til jobbet som lærer på Hærvejsskolen.

Et deltidsarbejde I efteråret foretog JydskeVestkysten en rundspørge til de 31 medlemmer af det afgående byråd, hvor der blandt andet blev spurgt til deres tidsforbrug. I gennemsnit brugte de menige byrådsmedlemmer 10-15 timer om ugen på det politiske arbejde, mens udvalgsformændene svarede omkring 20 timer.En række af byrådsmedlemmerne oplyste desuden, at de har brugt deres vederlag til at gå ned i tid i deres civile job.



Af de genvalgte byrådsmedlemmer er Lars Kristensen (V), Erik Uldall Hansen (S) og Kim Brandt (S) de politikere, der fra årsskiftet har fået den største stigning i vederlag. Alle tre er steget med omkring 100.000 kroner.

Forstående arbejdsgiver - Det er bare et spørgsmål om at organisere sig, og med den arbejdsgiver, jeg har, skal det nok komme til at hænge sammen, siger den nyslåede formand for social- og sundhedsudvalget, der altid har arbejdet fuld tid ved siden af sine politiske hverv. - Så det er i hvert fald også sådan, det bliver i 2018, siger den 62-årige socialdemokrat, der også har lidt ekstra tid i kraft af, at han har været med så længe, at han er tjenestemandsansat og derfor på en seniorordning, der betyder lidt færre undervisningstimer og flere fridage. Den nye formand for teknik- og miljøudvalget, Arne Leyh Petersen, der er politisk debutant, har både en plan B og C klar, hvis det skulle vise sig, at det politiske arbejde ikke kan forenes med fuld tid hos Udlændingekontrolafdelingen i Padborg, hvor han er narkohundefører.