Nyt turistbureau lige ved grænsen

Bov: For over tre år siden lukkede Kruså Turistbureau, og alle aktiviteter blev efterfølgende samlet på Aabenraa Turistbureau i det gamle rådhus. Nu kan Aabenraa Kommune så bryste sig af at have fået et nyt turistbureau, selv om det måske ikke syner af meget.

Politisk ønske

Ifølge Maike Albertsen Zwoch har der været et politisk ønske om, at der blev etableret et selvbetjent turistbureau på Bov Bibliotek, og hun synes da også, at det er fint.

- Der kommer af og til turister på biblioteket, siger hun.

Turistbrochurerne på Bov Bibliotek handler naturligt nok primært om de grænsenære attraktioner.

- Vi har brochurer om lokale ting som eksempelvis Gendarmstien og Frøslevlejren. Vi har også brochurer, der handler om, hvad Flensborg har at byde på. Vi vil kort og godt gerne vise, hvad grænselandet har at byde på, og der er stor rift om brochuren, der handler om Gendarmstien, siger Maike Albertsen Zwoch.

Der har ikke været det store rykind af turister endnu på biblioteket, men skulle de have lyst til at stille spørgsmål, vil personalet forsøge at besvare dem, så godt de nu kan.

At Bov Bibliotek nu er kommet på listen over autoriserede turistbureauer i Danmark og fået et grønt turistskilt, kommer ikke til ændre dagligdagen synderligt for personalet.

- Turistskiltet er mere at betragte som en signalværdi, for vi har altid haft brochurerne på biblioteket. Nu er de bare blevet samlet, siger Maike Albertsen Zwoch.