Nyt trick: Smøgerne i Føtex er gemt af vejen

Det er ikke længere muligt at se cigaret-udbuddet i Føtex i Aabenraa. Målet er at få færre unge til at begynde at ryge.

- Målet med at skjule cigaretterne er at få færre unge mennesker til at begyndte at ryge, siger Bo Wagner, der er varehuschef i Føtex i Aabenraa.

Aabenraa: Sidste lørdag var der sandsynligvis flere cigaret-hungrende kunder i Føtex i Aabenraa, der fik piben i den gale hals. I kiosken var det nemlig ikke længere muligt at se udbuddet af tobaksvarer, og man kunne få den tanke, at Føtex havde droppet salget af cigaretter, cigarer og pibetobak.

Ingen har skældt ud

Selv om det kun er få dage siden, at tobaksvarerne blev afskærmet i Føtex i Aabenraa, så vurderer Bo Wagner, at kunderne har taget godt imod tiltaget.

- Der er ingen kunder, der har skældt ud, og de fleste synes faktisk, at det er en god idé. Desuden ved kunderne godt, at vi stadig sælger tobak, siger Bo Wagner.

Man kunne godt få den tanke, at tiltaget går mest ud over salgsassistenterne, og at de kan have svært ved at finde det mærke, som kunderne ønsker, men det er absolut ikke noget problem.

- Pigerne kan finde cigaretterne i blinde, siger Bo Wagner.

Hvad afskærmningen af cigaretterne får af konsekvenser får salget er endnu for tidligt at spå om, men varehuschefen i Føtex i Aabenraa tror, at det vil have en effekt.

- På længere sigt vil det nok betyde et fald i salget af cigaretter, siger Bo Wagner.