Nyt tilbud til gravide: Privat klinik åbner i Aabenraa

Aabenraa: Mavefornemmelsen plejer at holde stik for jordemoder Birgit Thalwitzer, og nu var fornemmelsen i maven rigtig.

Efter flere års søgen efter den rigtige sparringspartner kan hun derfor nu åbne den tredje klinik på Opnørplads 2 i Aabenraa.

- Der er ingen rigtig jordemoderklinik i Sønderjylland, og det synes jeg, der mangler. Vi kan se, at der kommer mange fra Sønderjylland til klinikken i Fredericia, og vi vil gerne spare dem for køreturen. Tanken har spøget længe, men jeg har ventet på, at den rigtige sparringspartner dukkede op. Og det har hun først gjort nu, fortæller Birgit Thalwitzer, kvinden bag den private klinik Jordemoder.dk.

Den rigtige har hun fundet i den erfarne sonograf Rie Andreassen, som har 13 års erfaring med scanninger af gravide på Sygehus Sønderjylland.

- Det kræver mange år i svangreambulatoriet med en scanner at få erfaringen. Det kræver også respekt for faget og erfaring i de mennesker, der kommer ind for at blive scannet, for man skal kunne kommunikere på en ordentlig måde. Vi giver jo et øjebliksbillede, og vi giver også ro i maven hos de kommende forældre, og derfor er tryghed utroligt vigtigt for os. Vi har en udvidet telefonservice, hvor de altid kan ringe, for det er en livsstil for både mig og min mand, fortæller jordemoderen.