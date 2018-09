Nyt sygehus på vej - med aircondition

Byggeri i to faser

Sygehusbyggeriet i Aabenraa er delt i to faser. Fase to, der bygges i højden og først og fremmest rummer nye sengeafsnit, er ved at blive opført i øjeblikket.Byggeriet finansieres af staten, som bruger i alt 1,25 milliarder på at forvandle sygehuset i Aabenraa til et supersygehus.



Efter planen er sygehuset færdigbygget ved udgangen af 2020.