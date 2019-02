Aabenraa Kommune er ved at undersøge mulighederne for at rive Grønningen 32 i Tinglev, der bruges som legestue af dagplejen, ned til fordel for ekstra indkørsel til nybyggeriet Ny Grønningen.

I forbindelse med byens nye plejehjem, Ny Grønningen, der skal ligge lige øst for Borgerhuset, vil det nemlig være optimalt, hvis der var bedre adgang fra Grønnevej, hvor der i dag kun er en mindre vej. En udfordring, der kan løses ved at rive Grønnevej 32 ned. Bygningen husede tidligere den danske børnehave, men har de seneste mange år fungeret som fast mødested for byens dagplejere.

Tinglev: Det er kun en måned siden, at Aabenraa Kommunes børne- og uddannelsesudvalg besluttede, at den tidligere pedelbolig ved Tinglev Skole fint kunne overdrages til økonomiudvalget, der administrerer kommunens tomme bygninger. Udvalget havde ikke længere noget at bruge den til.

Fjernes Grønningen 32, vil det kunne opfylde et lokalt ønske om at binde midtbyen bedre sammen, fordi der vil blive en naturlig sammenhæng fra Byskoven over Tinglev Midt med Borgerhuset og Ny Grønningen til Centerpladsen.Den tidligere børnehave kan dog ikke bare rives ned uden videre. Den er registreret som bevaringsværdig i kategori 4, hvilket betyder, at der blandt andet er krav om, at der gennemføres en offentlig høring, inden der gives nedrivningstilladelse.

Det må ikke koste noget

Bygningen, der er fra 1933, hører under børne- og uddannelsesudvalget, og her er der lydhørhed over for idéen.

- Vi er indstillet på at afgive bygningen, hvis vi i stedet får pedelboligen, forklarer formanden for udvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V), der henviser til, at både dagplejerne selv og forvaltningen har peget på pedelboligen som en alternativ mulighed.

Som en betingelse for at rykke ud af Grønningen 32 og overgive den til Ny Grønningen-projektet stiller børne- og uddannelsesudvalget dog som betingelse, at udgiftene til at sætte pedelboligen i stand betales af de penge, der er sat af til "afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri", som det så fornemt hedder.

Ifølge tidsplanen forventes Ny Grønningen at kunne tages i brug i marts 2021.