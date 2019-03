Nyt om fortiden: Kvinder var kirurger i jernalderen

I jernalderen fandtes der lægekyndige kvinder, der var i stand til at udføre kirurgiske indgreb. Det viser nyt fund fra den omfattende udgravning mellem Ønlev og Kassø sydvest for Rødekro.

I jernalderen kunne kvinder operere på tilskadekomne, der for eksempel havde fået et slag i hovedet.

Det viser fundet af en kvindegrav ved Ønlev sydvest for Rødekro. Her har Museum Sønderjylland lavet omfattende udgravninger de seneste tre år.

Fundet af den meget rigt udstyrede kvindegrav fra cirka 225 til 250 efter Kristi Fødsel har vagt opsigt, fordi den indeholdt et meget sjældent kirurgisk instrument.

Annette Frölich, der er mag. art. og ekspert i jernalderkirurgi, har undersøgt fundet nøje sammen med arkæologer fra Museum Sønderjylland. De har fastslået, at der er tale om en trepanationssav, som er blevet brugt til at udføre kranieoperationer på mennesker.

Det er første gang, et kirurgisk instrument er fundet som gravudstyr, og det er blot anden gang, der er fundet en lægegrav udenfor romerriget.

Fundet giver en ny dimension til forståelsen af kvindernes rolle i jernalderen. For første gang er der nemlig et helt håndgribeligt bevis på, at kvinder fungerede som læger.

- Når vi ved, at der er tale om et kirurgisk instrument, er det fordi, vi kender anvendelsen fra romerne. Kvinden fra Ønlev har givetvis på en eller anden måde fået sin viden fra romerne, siger museumsinspektør Per Ethelberg fra Museum Sønderjylland.