René Normann Christensen, direktør for Kohberg Bakery Group A/S siden 1. marts, er manden, der skal forbedre 2018-underskuddet på 26,3 millioner kroner efter skat. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Direktør René Normann Christensen, der overtog roret hos Kohberg Bakery Group A/S i foråret, får brug for sin evne til at rydde op og effektivisere. Den familieejede sønderjyske virksomhed har netop præsenteret et otte-cifret underskud.

Bolderslev: Uha, uha. Det netop offentliggjorte regnskab for den sønderjyske brødgigant Kohberg Bakery Group A/S viser et underskud på 26,3 millioner kroner efter skat. Det var ellers ikke udsigten, da JydskeVestkysten skrev om 2017-regnskabet 17. maj sidste år: - Vi følger indtil videre vores budget 100 procent, og jeg forventer, vi lander omkring nul i 2018, understregede daværende direktør Peder Christensen. Sådan kom det altså langt fra til at gå i 2018, og det tog Kohberg Bakery Group, der ud over bageriet ved hovedsædet i Bolderslev også har bagerier i Haderslev og Taastrup, konsekvensen af tidligere på året. Først med lanceringen af ny indpakning til produkterne og tv-reklamer om værdierne i det danske, familieejede selskab, hvor brødet bages af rigtige bagere. Siden med ansættelse af en ny direktør i René Normann Christensen pr. 1. marts. - Vi arbejder hårdt på de interne linjer for at finde besparelser. Det er primært effektiviseringer og optimering. Vi skal gøre tingene klogere og smartere, så der er ikke lagt op til fyringer, siger René Normann Christensen om 2018-regnskabet, han altså ikke har andel i.

Det er en hård konkurrencesituation, og det er øgede priser på vores ingredienser, der gør, at vi igen i 2018 fik et tab. René Normann Christensen, direktør, Kohberg Bakery Group

Tal fra regnskabet Omsætningen var i 2018 på 948,9 millioner kroner.

var i 2018 på 948,9 millioner kroner. Virksomheden har haft underskud de seneste tre år: 26,3 millioner kroner i 2018, 5,7 millioner i 2017 og 28,3 millioner i 2016.

de seneste tre år: 26,3 millioner kroner i 2018, 5,7 millioner i 2017 og 28,3 millioner i 2016. I 2015 blev det til et overskud på 1,8 millioner kroner, i 2014 på 8,6 millioner kroner og i 2013 på 24,1 millioner kroner.

på 1,8 millioner kroner, i 2014 på 8,6 millioner kroner og i 2013 på 24,1 millioner kroner. Egenkapitalen er svundet ind fra fra 140 millioner kroner i 2015 til 88,0 millioner kroner i 2018.

er svundet ind fra fra 140 millioner kroner i 2015 til 88,0 millioner kroner i 2018. Antallet af medarbejdere har været stabilt i en årrække. I 2018 var der et gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere på 537.

Positiv start på 2019 Der er smidt nye ingredienser i røremaskinen, men de er altså ikke at læse på bundlinjen endnu. Derfor er det samlede underskud for de seneste tre år på 60 millioner kroner. Direktøren mener dog, at årets første fem måneder peger i den rigtige retning. - Det tyder positivt med de tiltag, vi har gang i. De ser ud til at slå igennem. Forbrugerne tager godt imod os, og kendskabsgraden til Kohberg-brandet stiger, og så må vi se, om ikke også vi kan konvertere det til salg på et tidspunkt, forklarer René Normann Christensen, der er i gang med en tættekam for at forbedre Kohbergs evne til at tjene penge. - Der er ikke én sten, der ikke skal vendes for at se, om der skulle ligge en femkrone. Vi kigger på hele værdikæden, fastslår han. Det er det familieejede selskab KOFF A/S, der ejes af brødrene Jesper og Per Fogtmann, som står bag Kohberg Bakery Group, og her har de øvrige virksomheder ikke kunnet kompensere for Kohbergs tab i 2018. Her ender det med et underskud på 27 millioner kroner mod et overskud på 11 millioner kroner i 2017.

Håber på nulløsning Samtidig er egenkapitalen i Kohberg svundet ind fra 140 millioner til 88 millioner kroner fra 2015 til 2018. Det gør ikke presset på direktørens skuldre mindre. - Dét, jeg gør, er at gå ind i virksomheder, hvor kogepladen er lidt varmere at lægge hånden på end så mange andre steder, så der er det pres, der nu skal være i forhold til, at man er direktør i en virksomhed, der har tabt penge tre år i streg, siger René Normann Christensen. - Jeg er sat ind på den her post for at lægge og implementere en plan, uddyber han. Kohberg-direktøren er ikke meget for at tale om forventningerne til 2018-regnskabet. Kun at brødgiganten tror på et "forbedret resultat". Det ville jeg næsten kunne gætte mig til. Kommer I i plus? - Det udtaler jeg mig ikke om, siger René Normann Christensen og løfter så alligevel lidt af sløret for budgettet. - Det balancerer omkring et nul, forklarer han.