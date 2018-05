Nyt løb i Aabenraa: Løb og drik øl på samme tid

Aabenraa: Det har altid været udbredt i universitetsmiljøet, hvor man afsluttet sportssæsonen med et løb, hvor man kombinerer øl og løb.

Nu er konceptet blevet til et formelt løb med navnet MIkkeller Beer Mile. Et løb, som Per Hussmann fra Sport Event Syd har udviklet sammen med bryggeriet Mikkeller, og som kommer til Aabenraa den 7. juni i forbindelse med årets Kulter- og Gourmetfestival.

- Mikkeller gør meget ud at kombinere løb og øl, og vi vil gerne trække Beer Mile ud af stadion og ind i byen. Derfor laver vi et Beer Mile inde i byen, hvor deltagerne skal løb på gågaden, fortæller Per Hussmann.

Løbet går i al sin enkelhed ud på, at deltagerne skal løbe en mile, som svarer til 1600 meter. For hver 400 meter skal der drikkes en øl, og de tre hurtigste fra hver aldersklasse, der gennemfører gennemfører udfordringen, går videre til "grand final tournaments", som foregår den 26. juni på Østerbro.

- Vi er med, fordi det er sjovt at lave noget andet. Det her er lidt skævt, og alle kan være med. Det er meningen, at det skal være en årlig tilbagevendende begivenhed, og vi vil gerne brede det ud til mange flere byer og gerne til hele verden, hvor Mikkeller har lokale løbeklubber. Her kan man så kvalificere sig til VM i Beer Mile, fortæller den lokale arrangør.

København har lige fundet sine finalister, og den 8. juni er det Hernings tur til at prøve det specielle løb.

I Aabenraa foregår Beer Mile ved Sydbank på gågaden. Herfra skal deltagerne løbe 100 meter ned mod Storetorv og 100 den anden vej og for hver 400 meter skal de drikke en øl af almindelig størrelse.

Canadieren Corey Bellemore har verdensrekorden i tiden 4 minutter og 34 sekunder.