Nyt liv i spøgelsesbygning på gågaden: Ildsjæle køber plads til Julehjertebyen

Aabenraa: Det har været et stort ønske længe for ildsjælene i Julehjertebyen, og nu er ønsket gået i opfyldelse.

Efter at have levet på andres gode velvilje i flere år får de frivillige i Julehjertebyen nu deres helt eget sted til alt det, det kræver at holde Julehjertebyen kørende i december.

En ny forening med navnet Julehjertebyens Venner har nemlig købt bygningen på hjørnet af Ramsherred og Barkmøllegade, som mest er kendt for at have huset elektriker Bekkes butik. Bygningen har stået tom længe og trænger til mere end en kærlig hånd, og derfor er frivillige fra Julehjertebyen nu i gang med at gøre den i stand, så den er klar til at huse blandt andet et fjernkøkken, når der sidst på året skal laves masser af risengrød med mere til gæsterne i Julehjertebyen på Storetorv.

- Vi har brug for et fast sted at være, da vi ikke kan holde til at skulle flytte hele tiden. Vi ved, at vi skal ud af Nørreport på et tidspunkt, når kommunen river bygningen ned og på Storetorv kan vi kun være, indtil det bliver udlejet. Der skal meget til at drive Julehjertebyen, og derfor har vi længe ønsket at få vores eget sted, og det giver ro i maven, at vi nu har fået det, forklarer tovholder for Julehjertebyen, Malene Bruhn.

Hun er én af de otte ildsjæle fra styregruppen bag Julehjertebyen, som har dannet den nye forening Julehjertebyens Venner, som så har købt bygningen på Ramsherred 2.

- Vi bliver stadig i bygningen på Storetorv, indtil det bliver udlejet, men der bliver også en genbrugsbutik med navnet Genbrug for Alle her på Ramsherred. Derudover skal bygningen bruges til lager og fjernkøkken. Der er langt til Storetorv, når maden skal transporteres, men vi må leve med de vilkår, der nu engang er. Vi er ihvertfald alle meget godt tilfredse med den her løsning, fortæller hun.

Julehjertebyen åbner i år lørdag den 23. november.