Nyt legeland har set dagens lys

Sportscentrum i Aabenraa har fået en ny attraktion, der skal lokke flere børn til. Indtil videre er det gået over al forventning.

Aabenraa: Nu er det ikke blot 10 fuldautomatiske bowlingbaner, en dansesal, squasbaner, spillemaskiner eller poolborde, der skal få folk til at tage en tur i Sportscentrum i Aabenraa. 2. juledag åbnede stedet et splinternyt legeland, hvor børnene med garanti kan få brændt en masse energi af. Det kan den 11-årige Daniel Beck Siig fra Løjt Kirkeby skrive under på. Han tog flere ture, i det der mest af alt minder om en forhindringsbane, torsdag ved middagstid.

- Det er vildt sjovt, og det sjoveste er spindelvævet, siger Daniel Beck Siig, mens han hiver lidt efter vejret.

Daniel Beck Siig var sammen med sin mor Rita og lillesøster Sarah og en anden Løjt-famile i Sportscentrum, og planen var klar.

- Vi kombinerer en tur i legelandet med en gang bowling. Børnene trænger til at få brændt noget krudt af efter julen, og vi regner med at bruge to til tre timer på det. Bagefter skal vi en tur på stranden i det gode vejr, siger Rita Beck Siig.