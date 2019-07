Løjt: Grilleriget i Løjt Kirkeby leverer fra den 13. juli andet og mere end pølser og burgere. Fra denne dag er det nemlig også muligt at hente rundstykker til morgenmaden, fortæller indehaver Djon Lauritzen, der overtog Grilleriget for blot nogle uger siden.

- Vi starter bageriudsalg med de gode rundstykker fra Nyeman's Bageri i Aabenraa. Vi - det vil sige min kone Birthe og jeg - er her alligevel fra tidlig morgen. Så både lørdag og søndag har vi åbent fra klokken 7, hvor vi så har et udvalg af rundstykker og morgenbrød på hylderne. Man kan også få rundstykker i ugens løb - fra tirsdag til fredag, men så kun mod forudbestilling dagen inden senest klokken 18, fortæller Djon Lauritzen.

I det hele taget råder han kunderne at bestille forud, hvis de vil være sikre på at få deres "favorit rundstykke".

Nyeman's Bageri leverer allerede til bl. a. Sandskær og Loddenhøj Camping, og hans produkter og kvalitet er derfor kendt i området, mener Djon Lauritzen.

- Vi begyndte selv at få hotdog-brød fra Nyeman's Bageri, da vi overtog Grilleriget. Det har allerede givet god respons. Blandt andet fra nogle af skolens ældste elever, der kommer her i frikvarteret for at købe en "kradser" - altså en hotdog med alt tilbehøret, blot uden pølse.

Udbuddet af rundstykker suppleres med de "mest basale" mejeri-produkter såsom ost, smør og mælk.

- Det bliver ikke det store udvalg, for vi er nødt til at prøve os frem og se, hvad der virker - og hvad kunderne vil have. Vi vil jo helst undgå madspild, påpeger Djon Lauritzen.

Fra at have morgenbrød inde i butikken er der så heller ikke så langt fra at tilbyde et regulært morgenmåltid.

- Vi er trods alt en café. Så man vil også kunne få sin morgenkrydder hér i Grilleriget med en kop kaffe eller thé. Eller udenfor under parasollen. Så smører jeg et rundstykke eller to - og så er der lidt marmelade og en skive ost, foreløbig en mild 45+'er.