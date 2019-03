Nyt hus indviet med lovord og lagkage

Ideen om at bygge et nyt fælleshus opstod, da de mange aktive gymnaster i Nr. Hostrup Ungdomsforening ikke længere kunne leje hallen hos Jump A Lot. Det er begrænset, hvor mange gymnaster, der kan være ad gangen i forsamlingshusets sal, og derfor gik borgerne i gang med at samle penge til Nr. Hostrup Hus.

Planlægning

- Vi budgetterede med frivillig arbejdskraft for en million kroner, og der var mange, der mente, at det slet ikke kunne lade sig gøre. Men folk har faktisk leveret frivillig arbejdskraft for halvanden million og det er grunden til at vi har overskud på byggeregnskabet, fortalte formanden for Nr. Hostrup Hus, Gunnar Petersen, da velkomsttalen var overstået.

Han mener, at god planlægning er en af grundene til, at der ikke har været problemer med at skaffe frivillig arbejdskraft.

- Vi har nogle folk, der er gode til at planlægge, og så bor der også mange i området, som har hænder rigtigt skruet på. Det har været sådan, at materialer var til stede og der var nogen til at fordele arbejdet, hver gang. Og så har der også været fællesspisning undervejs, så det var hyggeligt at være med, fortæller han.

Aabenraa Kommune har bidraget med en million kroner til Nr. Hostrup Hus og har desuden lavet en driftsaftale med huset, så den daglige økonomi også kan hænge sammen.