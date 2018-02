Nyt flygel i Sct. Nicolai indvies med koncert

Aabenraa: Sct. Nicolai Kirke har fået et nyt koncertflygel, og der er ifølge organist Juliane Ilgner tale om et instrument med en smuk varm og blød klang. Flyglet skal bruges til både koncerter, korprøver og lejlighedsvis gudstjenester.

Nu skal flyglet indvies, og det sker tirsdag 27. februar kl. 19.30 ved en koncert med pianisten Marie-Luise Bodendorff, som har vundet adskillige internationale konkurrencer og underviser p.t. på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.

Hun spiller et varieret program med værker af klaverkomponister fra tre europæiske lande: Franz Liszt (Østrig), Sergej Rachmaninov (Rusland) og Claude Debussy (Frankrig). Derudover medvirker kirkens eget Sanct Nicolai Cantori med to stykker af Carl Nielsen. Koret akkompagneres af Marie-Luise Bodendorff ved flyglet. Og også publikum kommer til at synge i et par fællessange. Efter koncerten byder sognet på et glas bobler og lidt kransekage. Det er gratis at være med til indvielseskoncerten.