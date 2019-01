Nyt flag på stranden: Her må hunden gerne være med

AABENRAA: En stor del af turisterne i Aabenraa Kommune kommer fra Tyskland, og mange tyske turister vil gerne have deres hund med på ferie.

Det vil politikerne i kommunens tekniske udvalg gerne prøve at imødekomme ved at blive en del af Friluftsrådets nye mærkningsordning for strande, som skal supplere det velkendte Blå Flag

Titlen er Badepunkt-strande, og de adskiller sig først og fremmest fra Blå Flag-strandene, ved at turister må have deres hunde med på disse strande, og man må også ride på stranden.

Der stilles samme krav til rent badevand og til renholdelse af strandene, som der gør til strande med det Blå Flag.

Til gengæld er der for eksempel ikke krav om, at der skal være en førstehjælpskasse på stranden, eller at kommunen skal holde arrangementer, der formidler natur og miljø.

Teknisk udvalg drøftede de nye Badepunkt-strande, da udvalget blev orienteret om badesæsonen 2018 og Blå Flag-ordningen.

- Vi mener, der i Aabenraa Kommune både skal være mulighed for at have hund med på stranden og for at bade på strande, hvor der ikke er hunde, lød det efterfølgende fra Kurt Andresen (SP), der er næstformand i udvalget.