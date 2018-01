Nyt byråd holdt prøveafstemning om dagsordenen

Den talte ikke rigtigt med, for den elektroniske måde at stemme på er en del af byråds forretningsorden, og den nye forretningsorden blev først godkendt ved et senere punkt på mødet.

Det gjorde til gengæld alle de andres, og borgmester Thomas Andresen kunne konstatere, at der i hvert fald var flertal for at godkende dagsordenen. Det var nemlig det, byrådet stemte på ved denne alle første elektroniske afstemning.

Byrådet har som en af sine mange opgaver at udpege medlemmer til at sidde i en række råd og bestyrelser. Selv om byrådet selv har besluttet at takke nej til at være repræsenteret en hel del steder, er der fortsat mange poster at fordele.De første 32 punkter på januarmødet handlede om at udpege byrådsmedlemmer til disse poster.

Spørgetid

Sammen med den nye forretningsorden godkendte byrådet også reglerne for spørgetid. Enhver borger har nemlig ret til på forhånd at indsende et spørgsmål til byrådet og får det besvaret på det åbne byrådsmøde.

Det foregår efter at alle punkterne på byrådets åbne dagsorden er behandlet. Byrådsmedlem Michael Christensen (SF) foreslog, at reglerne laves om, så spørgetiden i stedet ligger før de øvrige punkter på dagsordenen.

- For at komme borgerne i møde, bør spørgetiden ligge først. Man ved aldrig, hvor lang tid et byrådsmøde varer, og det betyder, at de kan risikere at skulle sidde rigtigt længe og vente på svar, mente han.

Borgmester Thomas Andresen var dog ikke med på den idé.

- Spørgetiden er ikke en del af selve byrådsmødet, og møderne begynder klokken 17. Det ville betyde, at spørgetiden skulle holdes før klokken 17, og jeg kan risikere at skulle afbryde spørgetiden for at begynde byrådsmødet. Der kan godt blive lidt respektløst, mente han.

Michael Christensen ville gerne vide, hvorfor det i så i reglerne for spørgetid i Aabenraa Byråd står, at spørgetiden holdes på byrådsmødet, når spørgetiden ikke er en del af byrådsmødet.

Borgmester Thomas Andresen lovede at få undersøgt sagen nærmere, og få formuleringen ændret.