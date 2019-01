Nyt bud: Tinglev som grænselandets hovedstad

Planen om at bygge et nyt Tinglevhus ved centerpladsen opgives. To andre muligheder undersøges nu. Formanden for TinglevForum mener, at Tinglevhus kunne være et oplagt sted at placere et sekretariat for grænselandet som UNESCO-kulturarv.

Poul-Erik Thomsen oplyser, at det i løbet af det kommende halve år skal undersøges, om det er muligheder for at få fondsstøtte til projektet. Det er også planen, at der skal samles en million kroner ind i Tinglev, inden Det ny Tinglevhus kan realiseres.

- Nu arbejder vi i stedet videre med to andre muligheder. Den ene er hjørnegrunden mellem Kirkevej og Hovedgaden, hvor det i øjeblikket ligger et fitnesscenter, og den anden er grunden, hvor Hansens Gæstgivergård tidligere lå.

- Hvis vi skulle bygge på hjørnet ved Centerpladsen, var vi kommet af med syv-otte millioner, inden vi overhovedet fik spaden i jorden. Projektet krævede nemlig, at fem huse skulle rives ned først, forklarer formanden for TinglevForum, Poul-Erik Thomsen.

TINGLEV: Planerne om et Genforeningshus på hjørnet af Jernbanegade og Hovedgaden i Tinglev er lagt i mølposen, fordi det ikke blev et af fyrtårnsprojekterne i forbindelse med fejringen af 100 året for Genforeningen i 2020.

Det er meningen, at Det Nye Tinglevhus både skal indeholde samlingslokaler, hotellejligheder og hotelværelser samt et køkken, der både kan sørge for servering til arrangementer i egne lokaler og levere mad ud af huset.Hotelfaciliteterne skal blandt andet imødekomme et behov, som Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole har for overnatningsfaciliteter i Tinglev.

Troværdigt

Planerne om et nyt Tinglevhus hænger sammen med Beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev, som mangler overnatningsplads i forbindelse med kurser.

- Den løsning, vi arbejder hen imod, vil blive en fordel for Beredskabsstyrelsen, og den vil også styrke placeringen af Brand & Redning i Tinglev, understreger Poul-Erik Thomsen.

Han forestiller sig, at Det Nye Tinglevhus også kunne have endnu en funktion - nemlig som sekretariat for Grænselandet som UNESCO-kulturarv. Mindretallene nord og syd for grænsen arbejder nemlig for at få det dansk-tyske grænseland anerkendt som kulturarv hos UNESCO.

- Jeg ved godt, at der er mange konkurrenter om posten, men Tinglev er et meget troværdigt bud som sekretariat. Her har grænsekampen været voldsom. Og vi har stadig tysk og dansk skole, børnehave, sportshal og foreninger, påpeger han.