Nygadehusets Spot-crew takker for tilliden

Lasse Kofoed, Asta Mikkelsen og Benjamin Lykkehus er tre af medlemmerne i det nu 15-mand store Spot-crew. De deler alle en ambition om at blive noget inden for musikken. I Nygadehuset har de fået de ideelle frie rammer, så drømmen måske engang kan blive virkelighed.

Men netop det skete for 18-årige Benjamin Lykkehus fra Flensborg, da han skulle være med til at afvikle den første koncert i Nygadehuset, efter han var blevet en del af Bitten Lehmann-Poulsens frivillige Spot-crew.

Det er noget af en tillidserklæring bare sådan at få stukket nøglerne i hånden og så blive bedt om at huske at låse efter sig.

- Vi hjælper hinanden rigtig meget. Det er et afbræk i hverdagen, og jeg tror, grunden til, at vi bliver ved, er, at vi synes, det er megasjovt, og vi har et godt sammenhold, siger Lasse Kofoed.

Gruppen hjælper med at afvikle koncerter i det daglige. De står i bar, garderobe og hjælper kunstnerne med at komme på plads backstage. Fælles for stort set dem alle er deres kærlighed til musikken. Med tiden er gruppen også blevet gode venner.

- Det er jo virkelig sådan noget, der giver motivation til at møde op. Jeg har regnet på det og er kommet frem til, at jeg brugte måske 15 timer hernede i løbet af forrige uge. Det er jo ret meget, men det er noget, jeg har lyst til, netop fordi hun lader os styre så meget selv, supplerer Benjamin Lykkehus.

- Det er ret fedt med det ansvar. Hun stoler på, at vi udfører vores arbejde på den rigtige måde. Hun blander sig egentlig ikke ret meget, når vi skal afvikle koncerter. Det er meget frihed under ansvar, siger Lasse Kofoed.

Vi bliver lyttet til

De tre fortæller alle, at de håber at kunne bruge tjansen i Spot-crewet som et springbræt til en karriere som eksempelvis koncertarrangør, booker eller noget helt tredje inden for musikken. På den måde er det helt perfekt, at de har så frie rammer til at udføre deres arbejde.

- Vi får bare ansvaret lagt over på vores skuldre, og det gør jo, at vi helt automatisk vokser med opgaven og selv finder frem til løsninger, hvis vi støder på et problem, siger Lasse Kofoed.

En central opgave for crewet er at tage på Spot Festival i Aarhus og snuse sig frem til spændende navne, der kunne hitte i Aabenraa. Kun Benjamin Lykkehus har nået at være med endnu, og det var en stor oplevelse.

- Det var rimelig vildt, for vi havde først lige stiftet gruppen et par måneder inden. Men det var fedt at komme tilbage med et navn og så opleve at blive lyttet til. Ét er at sige, at vi skal komme tilbage med nogle navne, noget andet er at blive taget seriøst, når vi så gør det - og det blev vi, siger han.

Men det er ikke kun nogle få dage i maj, når Spot Festival afvikles, at de unge bliver inddraget.

- Bitten spørger os også ind til bands i hverdagen; Om vi synes, de er fede, og om vi vil give deres musik et lyt for at finde ud af, om det passer til Nygadehuset. Hun er god til at få os med ind over, siger Asta Mikkelsen.

- Vi bliver inddraget på en måde, så vi føler, vi er en del af det og ikke bare gratis arbejdskraft, siger Benjamin Lykkehus.