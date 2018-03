Nygadehuset samarbejder med prominent festival

I et forsøg på at gøre flere unge opmærksom på alt det gode, Nygadehuset i Aabenraa har at tilbyde, er kulturhuset gået sammen med den aarhusianske festival Spot om pilotprojektet Spot-crew. Tanken er, at de unge kan være med til at bestemme, hvilke kunstnere der skal på plakaten. Efter et år er gruppen vokset fra fem til 15, og de har allerede gjort deres indflydelse gældende.

Nygadehuset er et sted med mange ansigter. For nogle er det et koncertsted, et aktivitetshus eller et børnekulturhus, for andre et kreativt værksted eller sågar et folkekøkken. Men stadig er alt for få unge klar over, hvad Nygadehuset kan tilbyde dem. Derfor har Bitten Lehmann-Poulsen, daglig leder, taget initiativ til et samarbejde med den aarhusianske Spot Festival, som er en prominent festival for spændende - fortrinsvis danske - bands og kunstnere, der er på vej op. Projektet kalder hun Spot-crew. Det består af et hold musikinteresserede unge, der i det daglige fungerer som frivillige. De kan eksempelvis stå i baren eller hjælpe med at slæbe ind og ud, når der afvikles koncerter på stedet. Når Spot Festival så løber af stablen engang i maj, sender Bitten Lehmann-Poulsen gruppen til Aarhus. - Dér hjælper de til under den ene af dagene på festivalen, og den anden dag er de ude for at høre musik. Tanken er, at de så vender tilbage til Aabenraa med et væld af idéer til, hvem vi kunne booke til at give koncert her. På den måde bliver de en slags publikumsudviklere og ambassadører, siger hun.

Langt mere effektivt Det har hurtigt vist sig som en succes. Sidste år sendte Bitten Lehmann-Poulsen fem unge mænd til Aarhus, og de kom tilbage med en række bands på blokken - eksempelvis orkestrene Bag De Røde Bjerge, October Dance og D/Troit - der kom på plakaten i Nygadehuset. - Jeg ved jo, at hvis ham, der har peget på et specifikt band, prikker alle dem, han kender, på skulderen og siger "I skal sgu komme og høre D/Troit, det er ultrafedt," så er det langt mere effektivt end alverdens Facebook-opslag, plakater og flyers tilsammen. Det er sådan, vi skal have et nyt publikum ind, siger Bitten Lehmann-Poulsen. Siden begyndelsen sidste år er gruppen vokset til 15 drenge og piger. - Det har virkelig fået vind i sejlene, og det er blevet en regulær bevægelse. De er mega engagerede, og der er nærmest for mange frivillige med til vores koncerter nu. Det er jo et luksusproblem. Det er fedt at se, hvordan de fungerer som et fællesskab og trækker deres venner ind, siger hun. Projektet tager afsæt i arbejdstitlen: "Er interessen for ny musik afhængig af postnummeret?" - Kan det virkelig være rigtigt, at der skal være tale om et Kim Larsen-kopiband, før nogen går i byen her og hører musik? Det kan jeg jo ikke forstå, og det er derfor, vi laver det her forsøg, siger Bitten Lehmann-Poulsen.