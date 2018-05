Nygade Børnehave åbner dørene for småbørn og laver gæstedagpleje

Aabenraa: Der er brug for flere småbørnspladser, og det skal løses med hjælp fra Nygade Børnehave.

Derfor har politikerne i børne- og uddannelsesudvalget nikket ja til, at børnehaven kan oprette 12 pladser til børn i alderen 0 til 2 år fra sommeren 2018.

Børnehaven søgte faktisk om det samme tilbage i 2016, men dengang sagde byrådet nej, fordi der på det tidspunkt var planer om en ny storinstitution i Aabenraa. Det arbejde er imidlertid sparket til hjørne, og i mellemtiden er der opstået en pludselig mangel på pasningstilbud til de små som følge af et stigende fødselstal.

- Det er jo glædeligt, at der bliver født rigtig mange børn i øjeblikket. Men det gør også, at vi har brug for småbørnspladser, og derfor vælger vi at sige ja til det her, siger udvalgsformand Kirsten Nørgård Christensen (V).