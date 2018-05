Nye selskaber bidrager med millioner i koncernregnskab

Padborg: 2017 har været et særdeles positivt år for transport- og logistikvirksomheden DTK Group ApS med hovedsæde i Padborg.

Ikke alene er et underskud på 300.000 kroner vendt til et overskud på 2,1 millioner kroner for Dansk Transport Kompagni A/S, der er også skabt et overskud på 4,7 millioner kroner i to nye virksomheder, som DTK har etableret. Et beløb, som minoritetsaktionærer dog skal have knap halvdelen af.

- Vi har lavet en vækststrategi, og det har vi haft rimelig god succes med. Vi har fået mere aktivitet i vores speditions- og transportafdeling i Padborg, og det har vi også i lager- og logistikforretningen, både i Padborg og vores datterselskab i Harrislee, så der har været god gang i kedlerne, siger administrerende direktør Steen Sørensen, der ejer en tredjedel af DTK Group ApS, mens ægteparret Susanne og Peter Christian Provstgaard ejer to tredjedele.

Den strategi for vækst, som blev lavet i 2016, har ikke blot skullet skabe vækst for afdelingerne i Padborg og Harrislee, som hænger nøje sammen, men også på nye områder.