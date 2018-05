Nye løjtinger kan bygge på gammel erhvervsgrund

Det var også på opfordring fra de lokale, at kommunen byggemodnede arealet syd for Bodumvej ved indkørslen til gården Visø tilbage i 1999. Det var nemlig Løjt Erhvervsforening, der ønskede grunde i Løjt, hvor mindre virksomheder og håndværksmestre kunne slå sig ned.

I forbindelse med områdefornyelsen af Løjt har borgerne haft mulighed for at pege på, hvor der i fremtiden bør ske byudvikling, og den tomme erhvervsgrund var det sted, som løjtingene mente, burde bebygges først.

AABENRAA: Der er stor interesse for byggegrunde i Løjt Kirkeby, og derfor har kommunens vækstudvalg for land og by besluttet at omdanne den tomme erhvervsgrund ved Visøvej til parcelhusgrunde.

Foruden de 23 nye parcelhusgrunde ved Visøvej er der også stadig grunde at få syd for Margrethegårdsvej, i Brundbjergparken og ved Brunbjerg i Løjt.

Nej til udstykninger

Til gengæld har vækstudvalget for land og by sagt nej til henvendelser fra folk, der ønsker byudvikling to andre steder i Løjt.

Det ene areal ligger ved Dybvighovedvej, og bliver ikke brugt i øjeblikket, så naboerne er begyndt at klage over, at der spredes ukrudtsfrø fra arealet. Ejeren vil gerne sælge området med henblik på, at det udstykkes til boliger.

Men vækstudvalget for land og by har sagt nej med henvisning til, at området udgør en grøn kile ind mod Løjt Kirkeby. Desuden peger udvalget på, at beboerne selv har ønsket, at det gamle ledige erhvervsområde ved Bodumvej er det første, der bliver udstykket til nye byggegrunde.

Samme begrundelse har udvalget for at sige nej til ejeren af et areal ved Højgadeforte i Løjt, hvor der er plads til et sted mellem 11 og 14 parcelhusgrunde.

Philip Tietje og udvalgets næstformand Erik Uldall Hansen (S) gør opmærksom på, at der trods den store efterspørgsel stadig er usolgte byggegrunde flere steder i Løjt Kirkeby.