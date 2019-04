- Det, der er brug for, er mulighed for tidsubegrænset parkering til dem, der arbejder i gågaden. Og det ikke noget, der behøver være gratis. Der skal bare være en løsning, jeg kan tilbyde mine lejere, siger Kraftman-ejeren og henviser til de parkeringskort, man i andre byer kan købe, og som giver ret til at holde på bestemte pladser.

- Jeg møder det samme spørgsmål igen og igen. Nemlig "hvor er der mulighed for at parkere?". Og det er det samme med de øvrige ejendomme, jeg har i gågaden, forklarer Henning Skriver, der understreger, at det ikke handler om kundeparkering. Her er forholdene fine.

Men. For sådan et er der.

Aabenraa: Henning Skriver har flere, der har vist interesse for at leje sig ind i Nørreport 10, som den store, lokale håndværksmester netop har købt af antikvitetshandler Lasse Petersen.

Formand vil i dialog

I forhold til Nørreport kan Henning Skriver ikke lade være med at kigge hen mod det tidligere posthus i Jernbanegade, hvor der stadig er en lang række parkeringspladser forbeholdt postvæsenet, selv om antallet af medarbejdere er faldet drastisk, efter det nu kun er distributionskontor.

Erhvervsmanden har derfor taget fat i formanden for kommunens vækstudvalg for land og by, Philip Tietje (V), for at gøre ham opmærksom på, at der er et problem med manglende p-pladser.

Formanden har lyttet, og han er klar til at tale videre om en løsning.

- Jeg synes, det grundlæggende er en god idé, hvis vi kan hjælpe hinanden. Vi vil gerne i dialog med dem, der ønsker at leje p-pladser, siger Philip Tietje.

Han vil ikke for nuværende lægge sig fast på en placering af pladserne, men han har fået undersøgt, at det er Aabenraa Kommune, der ejer parkeringspladsen ved posthuset, så der er mulighed for, at den kan komme i spil.