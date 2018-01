Nye grunde er klar: Udsigt over fjord og by

Privat selskab er klar til at udstykke op mod 125 nye byggegrunde på Stolligvej lige nord for Aabenraa. Grundene ligger så højt, at der er udsigt til både fjorden og byen.

For det stopper ikke med de 27 grunde, der ligger næsten lige, hvor man svinger ind fra Haderslevvej. Der er i kommuneplanen også udlagt et endnu større område - 18 hektar - få hundrede meter længere mod øst, hvor der vil kunne udstykkes op mod 100 grunde. I alt knap 27 hektar jord, der lige nu tilhører Aabenraa-advokat Erik Steen Boe, men som er på vej over i et selskab ejet af Winther og Boe i fællesskab.

Så Søren Winther, projektleder og medejer af Å Huse A/S i Haderslev, er sikker på, der nok skal være så megen interesse for grundene, at planerne om et nyt boligområde i Aabenraas nordlige udkant vil kunne føres ud i livet.

I november kom det frem, at Viggo Højland Brodersen er klar til at udstykke et knap 40.000 kvadratmeter stort område lige uden for byskiltet nord for Tøndervej. Her vil der blive 17 parcelhusgrunde.Ud over et par private byggegrunde spredt ud over byen er der i selve Aabenraa kun Langhus-udstykningen ved sygehuset, hvor der er ledige grunde. Ellers hedder det Vingelhøjvej i Hostrupskov.

Op til 1,2 millioner

- Nu begynder vi med det lille stykke først for at se. Men vi har allerede nogle, der har vist interesse, og vi har også et fantastisk samarbejde med kommunen om det her. Der er jo ikke så mange byggegrunde i Aabenraa lige nu, siger Søren Winther, der forventer, at lokalplanen for området kan være færdig om en syv-otte måneder, men salget af grundene begynder før.

De vil blive mellem 800 og 2200 kvadratmeter store, og prisen bliver fra 550.000 kroner til 1,2 millioner kroner. Grundene længst mod syd kommer til at støde op til en fredningslinje, som han og Erik Steen Boe i øjeblikket forhandler med kommunen om, hvor præcis ligger.

Indkørslen til bebyggelsen vil ske fra Stolligvej, men det er planen, at der skal laves sti hen til Dimen, så cyklister og fodgængere kan komme den vej ned til foden af Vennelystbakken i stedet for at skulle ud på Haderslevvej.