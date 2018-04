Nye folk til Frivillighedsrådet

Aabenraa har fået nyt Frivillighedsråd.

De næste fire år er det Calle Thams, valgt for Landsforeningen LEV (formand), Anne Marie Juhl, valgt for Røde Kors, René Dupont, valgt for Frivilligcenter Aabenraa og Erik G. Jørgensen, valgt for Landsforeningen Lænken i Aabenraa, der skal fungere som talerør for de frivillige og sparringspartner til Social og Sundhedsudvalget.

Aabenraa Kommune giver økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service. Midlerne fordeles efter indstilling fra Frivillighedsrådet ved to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist 1. juni og 1. november. /exp