Nye beboere havde målebåndet med i Cimbria Parken

Ja og nej til facadeskilte

De første tre boligblokke og den kommende dagligvareforretning i Cimbria Parken er ved at være klar, og Domea har i den anledning søgt kommunen om lov til at sætte skilte op på facaden.Det drejer sig dels om et skilt på facaden mod vest, der fortæller, at her er der en Rema 1000 butik, og dels om et skilt, der skal placeres øverst på facaden. Dette skilt skal efter planen have teksten Cimbria Parken med tilhørende logo og det skal belyses.



Et flertal i kommunens vækstudvalg for land og by har sagt ja til Rema 1000 skiltet, men vil ikke give dispensation fra lokalplanen, så det belyste Cimbria Parken skilt kan komme op.



Det vil virke for dominerende og være synligt på lang afstand, mener politikerne.