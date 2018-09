Nyd en aktiv formiddag i skoven - og støt Red Barnets lokale arbejde

Aabenraa: En søndag formiddag i smuk natur i Hjelm Skov i Aabenraa, hyggeligt og aktivt samvær med familien og mulighed for at støtte Red Barnets lokale arbejde i Aabenraa Kommune. Alt det bliver forenet i ét tilbud, når Red Barnets lokalafdeling i Aabenraa Kommune og orienteringsklubben OK Syd inviterer til familie- og motionsdag.

- Der er måske nogle af deltagerne, der bliver medlem af klubben på et tidspunkt, men det er en familiesport, og vi kan lide at være udendørs, så når Red Barnet spørger, om vi vil lave noget for dem, siger vi ja. Det kan ikke være anderledes, siger Finn Hove, OK Syd.

Og hos Red Barnet er man lige så klar til søndagen.

- Det gælder om at finde vej i skoven. Og det er både for gående og for løbende, men der er tillige den symbolik i arrangementet, at Red Barnet også forsøger at hjælpe vanskeligt stillede børn og deres forældre med at finde en bedre vej gennem livet, siger Susanne Beier, der er formand for Red Barnets afdeling for Aabenraa Kommune.