Nybagte forældre skal være hurtige: Ventelister til dagtilbud ændres

Der blev født 19 børn færre i Aabenraa Kommune i 2018 i forhold til 2017. Forældre skal være hurtige med at ønske pasningstilbud, da ventelister fremover afgøres af anciennitet og ikke barnets alder.

Aabenraa: Det blev heller ikke i 2018, at fødselstallet sneg sig op omkring de magiske 600, som tallet lå på for ti år siden. Tværtimod faldt det lidt i forhold til 2017, hvor 566 nye Aabenraa Kommune-borgere så dagens lys for første gang. Sidste år endte det på 547. Præcis samme antal som i 2016.

Som sædvanlig er der store, lokale forskelle på antallet af nyfødte. Aabenraa Kommune gør fødslerne op i forhold til de 18 skoledistrikter, og her kan man se, at det i øjeblikket vrimler med småbørn i Kliplev. Her blev der født 12 flere børn i 2018 end i 2017, nemlig 37. Også i Kollund er tallet steget - fra 13 til 20.

Det største fald i antallet af nyfødte er sket i Hærvejsskolens distrikt. Her blev der kun født 45 børn, hvor det året forinden var 66 og i 2016 70.

På www.jv.dk/aabenraa kan man se tallene for samtlige skoledistrikter.