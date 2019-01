Ny træls tur venter SønderjyskE: Sjællandske hold driller

SønderjyskE's 1. divisionskvinder skal endnu en tur til Sjælland. Senest gav det et overraskende nederlag.

AABENRAA: De sjællandske hold har det med at drille håndboldspillerne fra SønderjyskE.

Således også lørdag eftermiddag, da det Aabenraa-baserede hold meget skuffende måtte tage fra Ringsted uden point.

Tirsdag aften skal sønderjyderne endnu en tur over Storebælt - denne gang er destinationen Roskilde, som tidligere har givet 1. divisionsholdet fra Aabenraa problemer.

Det forventer træner Olivera Kecman også vil ske denne gang - ikke mindst fordi sønderjyderne stadig er plaget af skader. Senest er bagspilleren Caroline Rasmussen trukket ud af holdet af den grund, og bagspilleren Emma Kiellberg deltager kun i forsvarsarbejdet. Problemer med den ene skulder gør, at hun ikke kan skyde.

Omvendt håber Olivera Kecman, at SønderjyskE måske kan spille lidt mere frit, for med nederlaget i Ringsted er førstepladsen et urealistisk mål.

- Det var den nok også før kampen mod Ringsted, men med nederlaget lørdag er førstepladsen helt væk, fastslår SønderjyskE-træneren og fortsætter:

- Forhåbentligt kan det få nogle af vores spillere til at slappe en smule af spændingsmæssigt, siger hun.