Ny tidsfrist for biogasanlæg ved Kliplev

Envos nye biogasanlæg ved Kliplev skal være i drift ved udgangen af 2021, ellers mister Envo statstilskuddet. Det står klart efter at partierne bag energiaftalen har besluttet at bremse ned for tilskuddene til biogasanlæg.

KLIPLEV: Der er sat hegn op omkring biogasselskabet Envos grund ved Kliplev, men byggeriet er ikke gået i gang endnu.

Det skal dog ske inden alt for længe, for Envo har fået en ny frist at arbejde med, efter at partierne bag energiaftalen har besluttet at skære ned for tilskuddet til biogasanlæg.

Beslutningen bunder i, at der er for mange biogasprojekter på vej. Biogassen tegner sig for en fjerdedel af tilskudene til grøn energi, men bidrager kun med ti procent til reduktionen af CO2.

De nye regler giver problemer for Nature Energys planer om et biogasanlæg ved Kværs, men de skulle til gengæld ikke få konsekvenser fra Envos planer i Kliplev - hvis anlægget vel at mærke står klar ved udgangen af 2021.

- Vi opfylder alle krav til at få tilskud efter de nye regler, siger Bo Asmussen, der er direktør for Envo.

Selskabet er ved at opføre et naturgasanlæg i Tønder, og nu kommer turen så til et lignende byggeprojekt i Kliplev.

- Vi begynder at bygge indenfor overskuelig tid, lyder meldingen fra Bo Asmussen.