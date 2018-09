AABENRAA: Svømmehallen i Aabenraa blev bygget i 1971, og den trænger efterhånden til en grundig istandsættelse. Foreløbige beregninger viser, at der skal bruges omkring 23 millioner kroner for at få faciliteterne fremtidssikret.

Dermed nærmer prisen for en renovering af svømmehallen sig det beløb, det ville koste at bygge en helt ny svømmehal. Prisen for en ny hal er anslået til at være omkring 49 millioner kroner.

Når medlemmerne af kommunens kultur- og fritidsudvalg mødes i den kommende uge, skal der tages stilling til, om det er en renovering eller et nybyggeri, kommunens skal satse på.

- Hvis vi skal bruge over 20 millioner kroner på noget, der reelt bare er en livsforlængelse, så kan man sige, at pengene er spildt, siger Lars Kristensen (V), der er formand for udvalget. Han understreger, at svømmehallens tilstand skal undersøges meget grundigt, inden der træffes en beslutning.

- Umiddelbart har vi jo hverken de 23 millioner kroner eller de 49 millioner, konstaterer han.

De kommende udfordringer med svømmehallen i Aabenraa, blev ikke taget med, da politikerne i den forgangne uge blev enige om et budget for det kommende år.

Det har dog stået klart, at der skulle investeres yderligere penge i svømmehallen, allerede da kommunen planlagde byggeriet af Arena Aabenraa.