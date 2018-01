Ny strategi: Mindre medicin til demente

- Vi har inviteret en repræsentativ skare af folk til workshoppen, der skal komme med input til den nye demensstrategi. Det handler om, at vi får fremtidsrettede forslag, siger Anni Oksen, der er afdelingschef for Ældre & Handicap i Aabenraa Kommune, og som på workshoppen kort vil orientere om indhold og proces omkring demensstrategien.

Forvaltningen vil samtidig gerne, at kommunens borgere kommer med input til den nye strategi, og derfor finder der en stor workshop sted den 22. januar på rådhuset i Aabenraa under emnet "Sammen om et trygt, værdigt og aktivt liv for borgere med demens og for deres pårørende".

Sådan lyder et af tre overordnede mål i en ny demensstrategi, som social- og sundhedsforvaltningen i Aabenraa Kommune er i gang med at udforme, og som skal være gældende frem til 2025.

Et værdigt liv

Der er inviteret 65 personer til workshoppen på rådhuset, og de vil blive orienteret om, at de to andre overordnende mål i den nye demensstrategi handler om, at Aabenraa Kommune skal være en demensvenlig kommune, hvor borgere med demenssygdom kan fortsætte et trygt, værdigt og aktivt liv i alle faser af sygdommen længst muligt i eget hjem.

Sidst men ikke mindst er målet også, at Aabenraa Kommune vil bidrage til, at flere borgere med demenssymptomer udredes, og at viden om sygdommen og symptomerne blandt kommunens medarbejdere og befolkningen øges.