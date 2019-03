Ny stor event er populær: Billetter til modeshow blev revet væk

Aabenraa: At se på tøj, hår og blive inspireret til både forårets og sommerens mode samt interiør til boligen er noget, kvinder og mænd i Aabenraa kan lide.

Det må være konklusionen efter, at de 425 billetter til det nye store modeshow på Gazzværket den 2. april blev revet væk på kun halvanden uge.

- Vi kunne have solgt 100 mere, for der er venteliste. Det er fedt at opleve den kæmpestore opbakning, når vi nu bruger meget tid på det, og det bliver derfor heller ikke sidste gang, at vi gør det her sammen, fortæller Henriette Rosenberg Brandt fra Happy Hunting, som er initiativtageren til modeshowet.

Hun fik ikke nej, da hun spurgte New York, Plus Trend, Karger Beauty, Capau, Salon Capelli og Salon House of Fashion, om de ville være med. Alle var med på idéen og sagde ja med det samme.

- Det har vi manglet i Aabenraa, for det er fem år siden, vi sidst arrangerede et stort modeshow sammen - dengang på Folkehjem. Det handler om at skabe oplevelser for kunderne, for ellers handler folk jo bare på nettet, mener Hanne Bucka Mattesen fra New York.

Derfor er den 2. april ikke kun et modeshow. Det er også en aften, hvor gæsterne bliver forkælet med lette anretninger fra Knapp, goodiebags fra arrangørernes leverandører, underholdning, konkurrencer og overraskelser.

- Det er vigtigt, at vi viser, at vi har alt at tilbyde i butikkerne i Aabenraa. Vi er gået sammen om det her, fordi vi sammen kan gøre hinanden stærke, og vi vil gerne vise kunderne, at vi godt kan lave et meget fedt arrangement i Aabenraa, siger Henriette Rosenberg Brandt.