Ny statsafgift gør p-bøder til en underskudsforretning

Når der indkræves P-bøder i kommunerne, vil staten nu have 70 procent i stedet for 50 procent. Derfor bliver det svært at få parkeringskontrollen til at løbe rundt i Aabenraa.

Parkeringskontrollen i Aabenraa drives af Parkering Syd, som ikke umiddelbart kan få det til at hænge sammen, når staten snupper en større del af pengene.

Disse regler kommer også til at gælde i små kommuner som Aabenraa, selv om parkeringsafgifter aldrig har været den store guldgrube - faktisk tværtimod.

Staten fratrækker nu et beløb i bloktilskud, der svarer til 70 procent af det, der inddrives i bøder. Tidligere var det kun 50 procent.

Derfor blev reglerne lavet om, så kommunerne nu kun får lov til at beholde 30 procent af de penge, der indkræves i p-bøder. De penge skal så bruges til drift af parkeringskontrollen.

Aabenraa: Den tidligere regering brød sig ikke om, at landets store byer tjente store summer på at udstede p-bøder til bilisterne.

Parkeringskontrollen i Sønderjylland gennemføres af Parkering Syd, som er oprettet af de fire kommuner. Haderslev besluttede dog i marts at træde ud af ordningen, hvor kun Sønderborg, Tønder og Aabenraa nu er tilbage.Den løsning, der vælges i Aabenraa, skal koordineres med Tønder og Sønderborg.

Kontrol nødvendig

Et af forslagene gik ud på, at kommunen helt dropper at inddrive parkeringsbøder, men den plan synes teknisk udvalg ikke om.

- Det har man gjort i nogle kommuner, men det giver ret hurtigt kaos, når folk for eksempel parkerer ved et supermarked, mens de er på arbejde, siger Arne Leyh Petersen (DF), der er formand for teknisk udvalg.

Han er til gengæld heller ikke indstillet på, at Aabenraa Kommune skal til at betale til driften af parkeringskontrollen.

- Det ville være urimeligt, hvis vi selv skulle bære den udgift, siger han.

En tredje mulighed ville være, at Parkering Syd simpelt hen inddriver flere bøder, så regnskabet går op, men det er Arne Leyh Petersen heller ikke begejstret for.

- Der er jo ikke flere, der parkerer ulovligt, bare fordi staten tager flere af pengene. Det her er ikke særlig gennemtænkt, lyder hans konklusion.

En fjerde mulighed kunne være at overdrage opgaven til politiet.

Det er dog et spørgsmål, hvor effektivt det ville være. Syd- og Sønderjyllands Politi har nemlig meddelt, at parkeringskontrol ikke er en politimæssig kerneopgave.