Ny skoleleder i Sønderjylland fortsætter på sin skole

- Størrelsen på Tinglev Skole er noget, der passer mig. Jeg havde cirka samme antal elever under mig, da jeg var afdelingsleder i Bov. Jeg glæder mig til at komme i gang, og det er virkelig et spændende job, hvor jeg forhåbentlig kan bidrage med mit syn på, hvordan man driver en god skole, siger han og fortsætter:

Skolen og lokalsamfundet

Som skoleleder på Tinglev Skole ser Morten Heilmann Sørensen især frem til at involvere skolen endnu mere i lokalsamfundet.

- For mig at se er det altafgørende, at en skole kan være en stor, betydelig del af lokalsamfundet. Med 330 elever på Tinglev Skole og elever på både den tyske efterskole samt den tyske skole er der mange skolebørn i Tinglev By hver eneste dag. Så mit håb er, at både ledelse, medarbejdere og elever kan fylde endnu mere i lokalsamfundet, end de gør i dag, siger den nye skoleleder.

Morten Heilmann Sørensen bor i Flensborg med Laila, som han har fire sammenbragte børn med.