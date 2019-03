Ny skole snart klar: Skoleleder har lagt flytteplanerne

Det er endnu ikke helt afgjort, hvad der skal ske med udearealerne, men skoleleder Jens Boddum forventer, at man også her vil finde gode løsninger. - Der er jo nogle fantastiske udeområder, så jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at det nok skal blive løst, siger han. Arkivfoto: Claus Thorsted

Indeklima, lysindfald, akustik. Alt tjekkes, inden eleverne rykker ind på kommunens nye specialskole i Kruså. Skoleleder har planen for den store flytning klar, så alt kan komme på plads inden første skoledag 8. august.

Kruså: Udefra ser det ikke ud af så meget endnu. Det arbejde afventer, at det bliver forår. Men indvendigt er den tidligere Kruså Skole nu bygget om og udvidet, så specielskolen Fjordskolen som planlagt kan rykke ind til sommerferien. Den sidste, omfattende rengøring er gået i gang. Herefter rykker Teknologisk Institut ind og måler indeluften for at sikre, at de svampesporer, der blev målt inden renoveringen, er væk. Også mængden af dagslys og akustikken tjekkes. I slutningen af april forventer Aabenraa Kommunes skolechef, Lars Borst Hansen, og Fjordskolens nye leder, Jens Boddum, at være klar til at vise rundt.

Åbent hus Der er endnu ikke sat dato på, men der vil blive en række rundvisninger på Fjordskolens nye adresse.

Forældrene til de omkring 250 elever bliver naturligvis inviteret, men det er også planlagt at lave åbne rundvisninger.

Også det nye terapibassin, der er bygget i tilknytning til skolen, er ved at være klar til brug. Her er man i gang med den endelige indkøring af de tekniske installationer.

Depoter flyttes først - Jeg synes, det er blevet hammergodt. Jeg har været en del dernede, og det er blevet rigtigt, rigtigt godt indvendigt. Jeg glæder mig til, vi skal flytte, og det kan jeg også mærke på personalet, at det gør, siger Jens Boddum, der siden sin tiltrædelse 1. januar har haft travlt med at lægge flytteplaner. - Der vil altid komme uforudsete ting, når man skal flytte så meget, som vi skal. Jeg synes, jeg hørte nogen nævne noget med 5000 flyttekasser. Men lige nu har jeg ro i maven, siger skolelederen, der har givet medarbejderne besked på at begynde at rydde op og sortere allerede nu. - Når der er gjort rent, og det står helt færdigt, begynder vi at flytte depoterne og de ting, vi ikke bruger lige nu. Sidst i maj begynder vi at lukke faglokalerne ned og flytte dem, og når eleverne så er sendt hjem på sommerferie, pakker vi det sidste, lyder planen.

Tre stillinger slået op En uge før skolestarten den 8. august møder lærerne ind og får indrettet klasselokalerne, så alt er klart, til eleverne dukker op. - Vi har jo allerede nøglerne, så nogle elever vil komme ned og se skolen allerede inden sommerferien. Lærerne og pædagogerne vurderer, hvem der har brug for det. Med den elevgruppe, vi har, er der jo også nogle, der har bedst af at vide så lidt om flytningen som overhovedet muligt, forklarer Jens Boddum, der ikke kun har flytning i hovedet. Med udgangen af denne måned er der nemlig deadline for ansøgninger til de tre ledige afdelingslederstillinger på skolen. Også her spiller flytningen dog ind. Jens Boddum har valgt, at der fremover kun skal være én afdelingsleder for afdeling A, den anden konverteres til en stilling som administrativ leder for hele skolen.

Én skole, én kultur - Nu vil vi jo ikke længere være delt på tre adresser, men være én skole, og derfor giver det mening at få en administrativ leder, der arbejder på tværs af alle afdelinger, forklarer Jens Boddum, der i januar havde alle medarbejdere samlet til et visionsdøgn, hvor temaet var "Hvor skal Fjordskolen være om fem år?": - Det giver jo nogle nye muligheder, at vi er samlet. Nu vil det jo pludselig kunne lade sig gøre, at man som medarbejder har timer i to afdelinger. En elev vil også kunne komme i "praktik" i en anden afdeling, hvis man skal finde ud af, om et tilbud dér ville være bedre. Der er mange ting, der vil kunne gøres anderledes, når vi er smeltet sammen til én skole med én kultur.