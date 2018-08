Ny rekord: Populært motionsløb buldrer derudad

- Det, der er vigtigt, er, at rigtig mange mennesker har en hyggelig eftermiddag og aften sammen med deres kolleger, og at de ser dem på en anden måde, end de gør normalt. Jeg ved, at mange har snakket om løbet i dagene op til, og de kommer også til at snakke om det bagefter, siger Per Hussmann.

For hele Sønderjylland

Tidligere har han dog luftet ønsket om at se 10.000 deltagere spæne afsted - eller i rask gang - fra startområdet i 2020. Det holder han fast i.

- Vi vil i hvert fald gøre alt, vi kan, for at vi ikke er til hinder for det. Men hvis vi skal nå helt derop, kræver det, at hele Sønderjylland får øjnene op for, at DHL-stafetten er et sønderjysk event og ikke bare et Aabenraa-event, siger Per Hussmann.

Han ser dog deltagere fra både Esbjerg, Kolding, Haderslev, Tønder og Sønderborg, så lidt hul er der da kommet igennem.

- Men de store virksomheder er ikke stemplet ordentligt ind med det, vi ved, de kan. For os er det bare vigtigt at understrege, at vi er til for hele Sønderjylland. Grunden til, at det er placeret i Aabenraa, er, at det er så centralt, siger Per Hussmann.

Han så også gerne flere deltagere fra Tyskland. Selvom logistik- og transportfirmaet har hovedsæde syd for grænsen, er der nemlig ikke noget, som hedder DHL-stafet i Tyskland.

- Men hvis det er svært at trænge igennem kommunegrænsen, så er det endnu sværere at trænge igennem landegrænsen. Nu har Sydbank et stort kontor i Flensborg, hvor der kommer folk fra. Så jeg håber, at det kan sprede sig som ringe i vandet derfra, siger Per Hussmann.