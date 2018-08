Ny privatskole kan blive et alternativ til Fjordskolen

En gruppe forældre til elever på Fjordskolen opgiver i første omgang planerne om at oprette et privat skoletilbud. I stedet har de kontaktet Behandlingsskolerne, der viser interesse for en afdeling i Aabenraa.

Aabenraa: Behandlingsskolerne, der driver specialskoler for børn med særlige behov, vil nu undersøge muligheden for at oprette en afdeling i Aabenraa. Det sker efter, at skolens direktør, Christopher Juul, er blevet kontaktet af en gruppe forældre med børn på Fjordskolen. Forældrene var i fuld gang med at indsamle penge til et depositum, der skulle give dem mulighed for at få tilskud til en privat specialskole i Aabenraa. Men det depositum blev ikke indbetalt. Forældrene kom nemlig i kontakt med Behandlingsskolerne, som først på året åbnede sin første afdeling i Jylland - nærmere bestemt i Billund. Behandlingsskolerne har i forvejen en række afdelinger på Sjælland. - Endnu er det kun i sin spæde start. Jeg har haft et møde med en gruppe forældre, og det næste bliver, at vi tager kontakt til Aabenraa Kommune for at høre om deres planer og strategi på specialskoleområdet, siger Christopher Juul.

Færre elever udefra De seneste to år er antallet af elever på Fjordskolen, der har bopæl i andre kommuner, faldet markant.I marts 2017 var der således 50 elever fra andre kommuner.



I skoleåret 2017-2018 var tallet faldet til 28 elever, og i det skoleår, der netop er begyndt, er der 20 elever på Fjordskolen, der har bopæl i andre kommuner.



Sønderborg og Haderslev er de kommuner, der sender flest elever til Fjordskolen, men de to nabokommuner bruger tilbuddet i Aabenraa væsentligt mindre nu, end for to år siden.



Antallet af elever fra Haderslev Kommune er for eksempel faldet fra 16 til syv i løbet af de seneste to skoleår.

Samarbejde en forudsætning Han understreger, at et samarbejde med kommunen er en betingelse for, at Behandlingsskolerne vil oprette en afdeling i Aabenraa. Det er nemlig kommunen, der betaler for elevernes skolegang, og når der er tale om en specialskole er der ikke nogen forældrebetaling. - Vi ved, der er et stigende behov for undervisningstilbud til elever, der ikke kan rummes i almindelige skoler, og derfor mangler mange kommuner den slags pladser. Vi kan også lave aftaler med nabokommunerne om at sende elever til en eventuelt kommende skole i Aabenraa, siger Christopher Juul. Behandlingsskolerne satser på at lave skoler med kun 35-45 elever, da mange børn med autisme eller ADHD har brug for et roligt miljø. Skolerne optager også elever med andre diagnoser og elever med flere diagnoser på en gang.