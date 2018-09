Aabenraa: En større omstrukturering inden for politiet sidste år betød, at antallet af ansatte på politistationen i Aabenraa blev beskåret kraftigt. Samtidig blev det besluttet at opsige lejemålet på Haderslevvej, og politiet kan nu afsløre, hvor den fremtidige politistation kommer til at ligge.

- I løbet af 2019 og 2020 får Syd- og Sønderjyllands Politi nye centralt placerede lokaler i Aabenraa. Det sker efterhånden, som betjente og administrativt personale flytter til H.P. Hanssens Gade 21, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

H.P. Hanssens Gade 21 er den gamle TDC-bygning ved siden af busstationen i Aabenraa, og ifølge politiet vil de nye lokaler både størrelses- og funktionsmæssigt være bedre egnede til stationens nuværende behov. Der skal dog blandt andet laves hundebure til hundeafdelingen samt carporte og hegn.