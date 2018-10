Ny organist: Som at springe fra 10 meter vippen

Aabenraa: 1. november sætter en ny organist sig til Sct. Nicolai Kirkes fine Marcussen & Søn-orgel.

Det er den 56-årige Lise-Lotte Kristensen, der kommer fra en stilling ved Grenaa Kirke og afløser Juliane Ilgner.

Ansættelsesudvalget var ikke i tvivl om, at det skulle være hende, da hun havde været til samtale efter først at have spillet til både en lille gudstjeneste og dirigeret et kor sammensat til lejligheden.

- Det er en stor og bred stilling, og Lise-Lotte har rigtig megen, god erfaring, så vi glæder os rigtigt meget til, at hun tiltræder, siger administrationschefen i Aabenraa Sogn, Morten Hansen.