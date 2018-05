Ny lægeklinik åbner i Aabenraa

Nordic Medicare åbner klinik med to læger og to sygeplejersker på Kilen i Aabenraa. Patienter fra to lukkede lægepraksis overføres automatisk til den nye klinik.

AABENRAA/LØJT: Det akutte problem med mangel på læger i Aabenraa er løst, efter at Region Syddanmark har indgået en aftale med firmaet Nordic Medicare A/S om åbning af en lægeklinik i Aabenraa med to læger og to sygeplejersker.

Den nye klinik får til huse på Kilen 3 i Aabenraa. Lokalerne her er i øjeblikket ved at blive sat i stand, så klinikken kan åbne den 1. juli.

De to praktiserende læger, Henning Brodersen i Aabenraa, og Jens Lærkesen i Løjt, har begge valgt at gå på pension, men ingen af dem har kunnet sælge deres lægepraksis.

Derfor har Region Syddanmark sendt de to ydernumre i udbud.

Nordic Medicare, som fik opgaven, har i forvejen lægeklinikker i Nordjylland og på Sjælland og Lolland Falster, men det er den første klinik, firmaet opretter i Region Syddanmark.

I Løjt har en borgergruppe forsøgt at få opbakning til at få en ny praktiserende læge til Løjt i stedet for Jens Lærkesen. Men nu bliver Lærkesens patienter og patienterne fra Henning Brodersens praksis i stedet overført til den nye lægeklinik på Kilen i Aabenraa.

Det drejer sig om i alt 2450 borgere, der hermed er sikret lægedækning.