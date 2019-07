Grænseoverskridende udstilling har to nyuddannede på gæstelisten. Som vanligt er der kunstoplevelser i Sønderjyllandshallen i Aabenraa i august.

AABENRAA: Grænselandsudstilling nummer 49 lægger fra land i Sønderjyllandshallen med en fernisering den 17. august i år.

Udstillingen kan ses i to uger, og den byder som sædvanligt på værker af både danske og tyske kunstnere.

Der er tradition for, at de faste kunstnere bag udstillingen inviterer gæsteudstillere med, og denne gang er det blandt andet to nyuddannede, der har fået chancen - nemlig Olga Benedicte, der er uddannet på kunstakademiet i Aarhus, og Emilie af Bergmark, som er uddannet på akademiet i København.

I forbindelse med ferniseringen den 17. august viser Liliberth Cuenca Rasmussen sin performance Absolut Excotic. Med den sender Grænselandsudstillingen en hilsen til udstillingen 100 procent Fremmed, der vises rundt omkring i Aabenraa by fra den 7. august.